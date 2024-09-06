Германия сообщила о планах передать ВСУ 77 танков Leopard
Писториус: Германия передаст Украине еще 77 танков Leopard
Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами планирует отправить на Украину 77 танков Leopard 1A5. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова привело агентство Reuters.
Глава Минобороны Германии отметил, что страны постараются отправить танки ВСУ как можно быстрее. Он уточнил, что ранее Дания и Германия отправили Украине 58 танков Leopard 1A5.
«Еще 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами», — сказал он.
Также Пентагон в пятницу, 6 сентября, анонсировал выделение 250 миллионов долларов, которые войдут в новый пакет помощи Вооруженным силам Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германию, чтобы обсудить с западными партнерами оказание помощи ВСУ. В ходе выступления украинский лидер попросил союзников помочь закончить конфликт с Россией осенью 2024 года.