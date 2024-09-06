Германия сообщила о планах передать ВСУ 77 танков Leopard

Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами планирует отправить на Украину 77 танков Leopard 1A5. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова привело агентство Reuters .

Глава Минобороны Германии отметил, что страны постараются отправить танки ВСУ как можно быстрее. Он уточнил, что ранее Дания и Германия отправили Украине 58 танков Leopard 1A5.

«Еще 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами», — сказал он.

Также Пентагон в пятницу, 6 сентября, анонсировал выделение 250 миллионов долларов, которые войдут в новый пакет помощи Вооруженным силам Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германию, чтобы обсудить с западными партнерами оказание помощи ВСУ. В ходе выступления украинский лидер попросил союзников помочь закончить конфликт с Россией осенью 2024 года.