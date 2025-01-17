В Германии раскрыли происхождение «загадочного ЗРК» ВСУ

В материале уточнили, что два ЗРК прошли испытания на Украине. Британские власти пообещали передать в качестве военной помощи еще 15 единиц Gravehawk. ЗРК на шасси трехосного грузовика SupaCat HMT вместо специализированных зенитных ракет использует серийные авиационные ракеты малой дальности.

«Эта дешевая система предназначена для борьбы с роями беспилотников, которые являются одной из основных угроз», — подчеркнули журналисты.

Ранее в Сети появилось видео с загадочным ЗРК на шасси грузовика с ракетами AIM-132 ASRAAM на территории Украины. Авторы публикации предположили, что украинские военные используют для ЗРК Gravehawk имеющиеся у них авиационные ракеты Р-73.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее подписали соглашение о столетнем партнерстве между странами. В МИД Британии заявили, что Запад будет помогать Украине до 2026 года.