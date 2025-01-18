В Германии призвали скрывать от России гарантии безопасности для Украины

Писториус: Западу не нужно раскрывать все гарантии безопасности для Украины

Западу стоит скрывать часть гарантий безопасности Украине, чтобы не дать возможности российскому президенту Владимиру Путину учесть их при переговорах. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung .

«Мы не должны сейчас все выносить на публику, чтобы Путин точно знал, что беспокоит Украину и ее сторонников, и мог на этом строить свою переговорную стратегию», — сказал немецкий политик.

Писториус добавил, что Германия является одним из ключевых партнеров НАТО, поэтому государству придется взять на себя определенную ответственность.

Ранее министр обороны ФРГ прилетел в Киев с необъявленным визитом. Главной темой переговоров Писториуса с украинским правительством стала дальнейшая поставка военной помощи Киеву. Детали визита стороны не раскрывали.