В Германии призвали скрывать от России гарантии безопасности для Украины

Писториус: Западу не нужно раскрывать все гарантии безопасности для Украины

Фото: РИА «Новости»

Западу стоит скрывать часть гарантий безопасности Украине, чтобы не дать возможности российскому президенту Владимиру Путину учесть их при переговорах. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung.

«Мы не должны сейчас все выносить на публику, чтобы Путин точно знал, что беспокоит Украину и ее сторонников, и мог на этом строить свою переговорную стратегию», — сказал немецкий политик.

Писториус добавил, что Германия является одним из ключевых партнеров НАТО, поэтому государству придется взять на себя определенную ответственность.

Ранее министр обороны ФРГ прилетел в Киев с необъявленным визитом. Главной темой переговоров Писториуса с украинским правительством стала дальнейшая поставка военной помощи Киеву. Детали визита стороны не раскрывали.

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