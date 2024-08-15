Военный эксперт Мазала: поражение ВСУ под Курском может привести к капитуляции

Поражение украинских войск в Курской области может привести к более быстрому продвижению российской армии на других участках фронта и в перспективе к капитуляции киевского режима. Такое мнение высказал военный аналитик Карло Мазала в беседе с газетой Bild .

При этом эксперт выразил надежду, что боевые действия в регионе продлятся как можно дольше.

В американском журнале Foreign Policy ранее спрогнозировали, что Украина после удара по Курской области может оказаться уязвимой перед ответными действиями российской армии.

Житель села, захваченного украинской армией, в беседе с 360.ru отмечал, что, помимо украинцев, туда зашли наемники, предположительно немцы, поляки и англичане.

Кроме того, немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что ВСУ используют в регионе инженерный танк Wiesent на базе Leopard 1.