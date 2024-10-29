В Германии обеспокоились ситуацией в Донбассе

Handelsblatt: после сдачи Донбасса ВСУ придется обороняться в открытой степи

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинским войскам все сложнее отстаивать позиции из-за атак со стороны российской армии. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Авторы материала напомнили, что сначала в 2024 году ВСУ потеряли Авдеевку, спустя время Угледар. С того момента измотанные украинские военные так и не смогли остановить российское наступление. При освобождении других промышленных городов Донбасса ВС РФ улучшат свои позиции и усугубят положение противника.

«Если последние промышленные города Донбасса падут, на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь», — добавил автор материала.

На минувшей неделе Минобороны сообщило, что российские подразделения освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике. Днем ранее войска ВС России взяли под свой контроль Александрополь в ДНР.

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