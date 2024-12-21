В Германии назвали условие отправки немецких миротворцев на Украину

Funke: в ФРГ заявили, что до завершения СВО их военные не появятся на Украине

Фото: Freepik

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецких военных не будет на территории Украины до завершения конфликта, но потом страна готова их отправить как миротворцев при согласии Москвы и Киева. Об этом сообщила медиагруппа Funke.

Писториус отметил, что пока рано говорить о том, как могут выглядеть миротворческие силы.

«Важно понимать: до завершения конфликта на украинской земле немецкие солдаты не появятся», — заявил он.

В частности, следует обсудить такие вопросы, как наличие демаркационной линии, буферной зоны или миротворческой территории с вооруженными силами для обеспечения мира.

Министр отметил, что в случае прекращения огня партнерам по НАТО, а также с участием представителей ООН и Евросоюза придется обсудить, как можно обеспечить такой мир.

По его словам, Германия как крупнейшая экономика Европы сыграет в этом свою роль. Пока же он не может сказать, в чем она может заключаться, как многое зависит от условий прекращения огня и потенциального мандата миротворческих сил.

Писториус также подчеркнул, что участие немецких миротворцев на Украине зависит от согласия России.

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