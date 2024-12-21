В Германии назвали условие отправки немецких миротворцев на Украину

Funke: в ФРГ заявили, что до завершения СВО их военные не появятся на Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецких военных не будет на территории Украины до завершения конфликта, но потом страна готова их отправить как миротворцев при согласии Москвы и Киева. Об этом сообщила медиагруппа Funke .

Писториус отметил, что пока рано говорить о том, как могут выглядеть миротворческие силы.

«Важно понимать: до завершения конфликта на украинской земле немецкие солдаты не появятся», — заявил он.

В частности, следует обсудить такие вопросы, как наличие демаркационной линии, буферной зоны или миротворческой территории с вооруженными силами для обеспечения мира.

Министр отметил, что в случае прекращения огня партнерам по НАТО, а также с участием представителей ООН и Евросоюза придется обсудить, как можно обеспечить такой мир.

По его словам, Германия как крупнейшая экономика Европы сыграет в этом свою роль. Пока же он не может сказать, в чем она может заключаться, как многое зависит от условий прекращения огня и потенциального мандата миротворческих сил.

Писториус также подчеркнул, что участие немецких миротворцев на Украине зависит от согласия России.