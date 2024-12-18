Германия назвала условие для отправки миротворцев на Украину

Питориус: Германия может отправить миротворцев на Украину с согласия России

ФРГ готова отправить своих миротворцев на Украину, если Россия даст свое согласие. Также, если стороны конфликта одобрят мандат для миротворческой миссии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его процитировало Reuters.

По мнению главы немецкого ведомства, сейчас преждевременно вести разговоры о присутствии каких-либо войск на Украине, поскольку переговоры между странами не ведутся.

«Если будет прекращение огня, то партнеры по НАТО, потенциально ООН и Евросоюз должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир», — отметил Писториус.

Он добавил, что в этом случае Германии достанется особая роль в мирном урегулировании на Украине, как крупнейшей экономике Европы.

Ранее Польша отказалась отправлять кадровых военных на Украину, объяснив это решение историческим фактором. Президент Владимир Зеленский выступал с предложением ввести в страну войска НАТО.