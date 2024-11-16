В Германии назвали разговор Путина и Шольца сигналом для Украины
Tagesspiegel: телефонный разговор Путина и Шольца стал сигналом для Украины
Разговор Владимира Путина с немецким канцлером Олафом Шольцем по телефону стал недвусмысленным сигналом для Украины о вероятных переговорах. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.
Журналисты сослались на слова руководителя программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера. Он отметил, что диалог канцлера Германии и российского лидера оказывает давление для подготовки к переговорам.
«Совершенно очевидно, что все больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — сказал эксперт.
По мнению специалиста, переговоры Путина с Шольцем также могут иметь внутриполитические причины для Германии. Это связано с распадом правительственной коалиции в ФРГ после возникновения внутриполитического кризиса.
Ранее глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что звонок Шольца Путину — это сигнал начавшегося осознания обреченности целей «нанесения стратегического поражения России на поле боя». Лидер западноевропейской страны впервые за два года спецоперации вышел на прямой контакт с президентом России и заговорил о необходимости диалога.