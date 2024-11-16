Звонок немецкого канцлера Олафа Шольца Владимиру Путину — это сигнал начавшегося осознания обреченности целей «нанесения стратегического поражения России на поле боя». Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале .

«Впервые почти за два года СВО лидер западноевропейской страны вышел на прямой контакт с российской стороной и заговорил о необходимости диалога», — написал он.

Слуцкий подчеркнул, что «золотой миллиард» проигрывает развязанную им с украинского плацдарма геополитическую схватку с Россией. Запад больше не может не обращать внимание на российскую позицию, которую Путин четко обозначил.

Ранее Шольц рассказал премьеру Польши Дональду Туску, что в своем телефонном разговоре с Путиным повторил польскую позицию, которая гласит: «Ничего об Украине без Украины». Туск этому обрадовался.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию премьера Польши «адским цинизмом». Он говорит, что переговоры без украинцев невозможны, однако отправляет вместе с другими западными странами вооружения для ВСУ, тем самым уничтожая украинцев, отметила дипломат.