В Генштабе рассказали, как изменилась практика ведения боевых действий во время СВО

Российские военные значительно усовершенствовали практику ведения боевых действий за время СВО, благодаря этому инициатива всегда остается в руках ВС России, а наступление ведется почти на всех направлениях. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил России и заместитель начальника Генштаба Василий Трушин.

По его словам, в первую очередь изменения коснулись воздушного и огневого превосходства над противником и дезорганизации его системы управления.

Кроме того, изменились и способы ведения контрбатарейной борьбы и дальнего огневого поражения, а также применения высокоточного оружия при радиоэлектронном противодействии. Также ВС РФ улучшили тактику защиты от беспилотников и применения нового вооружения, к примеру, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.