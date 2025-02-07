В Генштабе рассказали, как изменилась практика ведения боевых действий во время СВО
Трушин: в ходе СВО практика ведения боевых действий ВС РФ значительно обновилась
Российские военные значительно усовершенствовали практику ведения боевых действий за время СВО, благодаря этому инициатива всегда остается в руках ВС России, а наступление ведется почти на всех направлениях. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил России и заместитель начальника Генштаба Василий Трушин.
По его словам, в первую очередь изменения коснулись воздушного и огневого превосходства над противником и дезорганизации его системы управления.
Кроме того, изменились и способы ведения контрбатарейной борьбы и дальнего огневого поражения, а также применения высокоточного оружия при радиоэлектронном противодействии. Также ВС РФ улучшили тактику защиты от беспилотников и применения нового вооружения, к примеру, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.
Также Вооруженные силы разработали и испытали на практике новые способы построения боевых порядков пехоты с учетом возросшего воздействия артиллерии и систем залпового огня, а также новые методы ведения воздушного боя в условиях не полностью подавленной ПВО врага.
Трушин добавил, что российская армия усовершенствовала методы управления войсками и средствами огневого поражения с применением автоматизированных систем разведки и управления.
В конечном счете это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях.
Василий Трушин
заместитель начальника Генштаба ВС России
Ранее подразделения группировки войск «Север» сорвали попытку контрнаступления украинских боевиков в Курской области. Российские военнослужащие отразили восемь волн атак силами механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах с поддержкой от танков и машин разграждения, разгромив украинские штурмовые подразделения.