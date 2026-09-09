В Геленджике ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

По предварительной информации, от удара пострадали два жилых дома — в них выбиты оконные стекла. Также повреждения получил один легковой автомобиль. Сейчас на месте работают оперативные службы. Специалисты продолжают обследовать территорию, уточняя объем нанесенного ущерба.

В результате ударов по Геленджику повреждения получила электроподстанция. Свет отключился в нескольких микрорайонах. В результате никто не пострадал, уточнил глава города.

Режим чрезвычайной ситуации также объявили в Новороссийске, где при атаке украинских беспилотников погибли четыре мирных жителя. Еще 17 человек получили ранения.