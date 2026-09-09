В Геленджике ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В Геленджике на отдельных улицах микрорайона Голубая Бухта ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил глава города Алексей Богодистов.
По предварительной информации, от удара пострадали два жилых дома — в них выбиты оконные стекла. Также повреждения получил один легковой автомобиль. Сейчас на месте работают оперативные службы. Специалисты продолжают обследовать территорию, уточняя объем нанесенного ущерба.
В результате ударов по Геленджику повреждения получила электроподстанция. Свет отключился в нескольких микрорайонах. В результате никто не пострадал, уточнил глава города.
Режим чрезвычайной ситуации также объявили в Новороссийске, где при атаке украинских беспилотников погибли четыре мирных жителя. Еще 17 человек получили ранения.