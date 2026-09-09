Режим ЧС ввели в Новороссийске после налета украинских дронов

Ночной налет украинских беспилотников на Новороссийск привел к гибели четырех жителей и ранению 17 человек. Для ликвидации последствий атаки в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко .

Он подчеркнул, что все пострадавшие находятся в городской больнице, где врачи оказывают им необходимую помощь. Еще четыре человека погибли от полученных ранений.

«Это невосполнимая утрата для каждого из нас. Не оставим никого без поддержки и сделаем все возможное, чтобы помочь каждой семье», — заявил Кравченко.

Глава администрации Новороссийска добавил, что повреждения после ночной атаки получили восемь многоквартирных и частных домов, три предприятия и православный храм.

Два детских сада временно прекратили работу из-за выбитых окон. Также пострадала школа, где шел ремонт после прошлой атаки.

Серьезные повреждения получили поликлиника, водопровод и троллейбусная контактная сеть.

Кравченко подчеркнул, что сейчас главная задача — восстановить работу всех социальных объектов. Для этого в городе развернули оперативный штаб для координации работы всех служб.

Специалисты осмотрят территорию для поисков упавших фрагментов беспилотников, а также проведут придомовые обходы для оценки ущерба и оформления выплат. К уборке города после ночного налета привлекут коммунальные службы, а также бизнес и волонтеров.

Оперативный штаб Краснодарского края в ночь на среду, 9 сентября, сообщил, что из-за падения обломков сбитого беспилотника на территории одного из предприятий Новороссийска начался пожар.