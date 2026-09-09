В Геленджике электроподстанция получила повреждения при атаке БПЛА

При атаке беспилотников ВСУ в Геленджике получила повреждения электроподстанция, в результате чего жители нескольких районов остались без электроэнергии. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале.

Отключения электроснабжения произошли в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на некоторых улицах Геленджика.

«На месте работают оперативные и аварийные службы. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения», — подчеркнул Богодистов.

Глава города добавил, что погибших и пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее стало известно, что в Новороссийске объявили траур по погибшим в результате атаки беспилотников. Жертвами ударов стали четыре человека.