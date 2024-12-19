В ГД выразили надежду, что бойцов в Курской области наделят статусом ветеранов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов выразил надежду, что правительство одобрит законопроект о наделении участников боевых действий в Курской области статусом ветеранов, направленный на рассмотрение еще в августе. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Убежден, что уже в весеннюю сессию эти поправки могут быть рассмотрены и приняты», — добавил парламентарий.

Ранее Владимир Путин, выступая на прямой линии, заявил, что бойцы, освобождающие Курскую область, должны получить причитающиеся им средства, даже задним числом. Он посетовал, что Минобороны ранее не обратило внимания на сложившуюся несправедливость.

На вопрос, когда регион полностью освободят, Путин не стал называть точную дату, чтобы не давить на воюющих там бойцов, но подчеркнул, что эта задача обязательно будет выполнена.