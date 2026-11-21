Дрозденко: в небе над Ленинградской областью сбили 73 БПЛА

За минувшую ночь и утро субботы, 21 ноября, силы противовоздушной обороны уничтожили 73 беспилотника в небе над Ленинградской областью. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Последствия атаки уточняются», — написал он.

Дрозденко уточнил, что отбой тревоги в области ожидают в ближайшее время. До этого губернатор предупреждал местных жителей о вероятных перебоях в работе мобильной связи и интернета.

Всего прошлой ночью силы ПВО ликвидировали и перехватили над российскими регионами 275 украинских беспилотников.

Днем ранее в Луганской Народной Республике в результате очередного налета украинских беспилотников погибли экспедитор и водитель перевозившего продукты питания грузовика. Еще пять местных жителей получили ранения, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник.