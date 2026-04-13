В Финляндии осудили пролет украинских дронов через страну для ударов по РФ

Использование воздушного пространства Финляндии украинскими беспилотниками для атак на российскую территорию осудил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Свое заявление он опубликовал на странице в соцсети X .

«Нам говорили, что, если Финляндия присоединится к НАТО, она будет действовать как часть оборонительного альянса. Теперь финское воздушное пространство используется украинскими дронами для атак на Россию», — написал Мема.

Политик добавил, что реальные действия Хельсинки расходятся с теми принципами, которые декларировали при вступлении страны в Североатлантический альянс. Он также выразил мнение, что нынешний курс финских властей ведет страну к прямому военному столкновению.

Ранее критику вызвала позиция правительства по вопросу допуска ядерного оружия. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что в случае конфликта НАТО с Россией такой подход может сделать страну одной из первых целей для удара.