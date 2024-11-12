В Евросоюзе рассказали, когда завершат отправку Украине миллиона снарядов

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи с Владимиром Зеленским пообещал до конца 2024 года закончить поставки одного миллиона снарядов, которые обещали Украине. Об этом он написал в соцсети X .

«Я объявил ему, что мы выполним задачу по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов к концу года», — заявил Боррель.

До этого он говорил, что страны Европы истощили свои военные запасы из-за нескончаемых поставок Украине.

Боррель прибыл с визитом в Киев 9 ноября. Он напомнил, что эта поездка станет последней в должности главы дипломатии Евросоюза. Также главный евродипломат выразил уверенность, что украинский кризис останется одной из наиболее приоритетных тем в ЕС.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано опроверг информацию о том, что объединение собиралось отправить военных или миротворцев на Украину. При этом он отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать украинскую сторону.