Слухи об отправке западных военных на Украину опровергли в ЕС
Стано: Евросоюз не планировал отправлять военных на Украину
Евросоюз не принимал никаких решений, связанных с отправкой военных или миротворцев на Украину. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, его процитировало РИА «Новости».
«Что касается, так сказать, „европейских военных сапог на земле“, то решения об этом в ЕС на сегодняшний день нет», — подчеркнул он.
Стано добавил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, но речи об отправке военного контингента из стран Запада не идет. Он также назвал позицию объединения по отношению к украинской стороне «неизменной».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетил Киев. Он рассказал, что проведет заседание совета глав МИД, на котором попросит коллег не прекращать оказывать поддержку Украине в дипломатической и оборонной областях.