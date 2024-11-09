Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев. Об этом он сообщил в социальной сети X .

«Моя пятая поездка в Киев», — написал Боррель.

Он напомнил, что визит для него станет последним в должности главы дипломатии Евросоюза. Боррель выразил уверенность, что в повестке сообщества поддержка Украины останется одной из наиболее приоритетных тем.

При этом недавно дипломат признал, что для западных государств украинский конфликт стал второстепенным вопросом на фоне событий на Ближнем Востоке. По его словам, пока боестолкновения в регионе не утихнут, Западу нужно находиться в состоянии готовности к эскалации ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что ряд ведущих стран ЕС, в том числе Германия и Франция, выступили против предложения внешнеполитической службы сообщества обойти вето Венгрии для оказания помощи Украине.