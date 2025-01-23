В Европе подняли вопрос об отправке 50 тысяч солдат на Украину

Франция и Великобритания начали обсуждать возможность отправки контингента из 40-50 тысяч военных из европейских стран на Украину в случае урегулирования конфликта. Об этом сообщило издание Politico .

Предположительно, их хотят направить на линию соприкосновения между российскими и украинскими военными, чтобы они охраняли порядок после прекращения огня. Этот план устраивает американские власти во главе с Дональдом Трампом, но вызывает несогласие России, поскольку Владимир Путин ранее заявил, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный прочный мир с гарантиями безопасности.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в Белом доме опасаются «капитуляции» Трампа перед Путиным на переговорах по Украине. По их мнению, некоторые чиновники из новой администрации президента США могут поспособствовать тому, что конфликт завершится исключительно на условиях России.