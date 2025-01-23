Офис Трампа испугался, что он «капитулирует» в вопросе украинского конфликта

Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена тем, что он «капитулирует» во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом газете The Washington Post заявил член Республиканской партии.

«Трамп будет показывать, что он завершил войну. Но он капитулирует. Путин получит то, что хочет», — сказал он.

По мнению некоторых представителей офиса Трампа, ряд чиновников, которых он выбрал в новую администрацию, могут поспособствовать тому, чтобы конфликт решился в пользу России. В частности, The Washington Post упомянула в статье директора национальной разведки Тулси Габбарда.

Ранее американский лидер призвал российские власти завершить спецоперацию и пригрозил новыми санкциями. Такую стратегию Трампа назвали тупиковой и ошибочной.