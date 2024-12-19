Перемирие в российско-украинском конфликте даст возможность противнику переукомплектоваться. России нужен прочный мир, заявил на прямой линии президент Владимир Путин.

«Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан», — сказал он.

Глава государства отметил, что это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии, но в целом — «можно поискать».

О перемирии Путин сказал, что остановиться — значит дать противнику передохнуть и переукомплектоваться.

Обсуждая рождественское прекращение с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российский лидер предложил ему сначала пообщаться с украинской стороной. Из Киева дали отказ.

Советник президента Украины в ответ на предложение перемирия назвал Орбана назойливым гонцом от Путина. Украинские власти готовы обсуждать завершение конфликта лишь с США и Европой