В ЕС отказались признать гибель мирных россиян в конфликте с Украиной

Каллас: в конфликте на Украине не гибнут российские дети и женщины

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас отказалась признать гибель гражданского населения России в украинском конфликте. В ходе выступления на Мюнхенской конференции она заявила, что Украина должна продолжать боевые действия.

«Что касается России и Украины, знаете, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — сказала Каллас.

Представитель ЕС добавила, что российские военные погибают на чужой территории. Она выступила с призывом перераспределить ресурсы блока, чтобы у ВСУ была возможность продолжать боевые действия.

Ранее Каллас проговорилась о реальном отношении Европы к РФ. Глава Евросоюза говорила, что вокруг России создали такую плотную западную пропаганду, что сложно было понять, что на самом деле происходит.

В январе в ЕС подтвердили достижение соглашения о продлении санкций против России. По словам Каллас, экономические ограничения продолжат действовать еще минимум полгода.