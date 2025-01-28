Профессор Малинен: Каллас проговорилась о реальном отношении Запада к России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не удержалась и проговорилась о реальном отношении Запада к России. Об этом заявил в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По словам профессора, еще будучи премьер-министром Эстонии чиновница заявила, что «поражение России — это не так уж и плохо».

Каллас тогда приветствовала возможность разделения Российской Федерации на маленькие государства, отмечая, что будет неплохо, «если большая держава станет меньше».

«Как я уже несколько месяцев говорю, Россия ведет экзистенциальный конфликт против глобалистов», — подчеркнул Малинен.

Профессор добавил, что пропаганда Запада вокруг России была настолько плотной, что сложно было понять, что на самом деле происходит. Теперь все ясно, ведь, «Каллас наконец-то проболталась» об истинном отношении Запада.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны ЕС продлили антироссийские санкции. Каллас подтвердила эту информацию в соцсетях.