«Проболталась». На Западе припомнили Каллас русофобские высказывания
Профессор Малинен: Каллас проговорилась о реальном отношении Запада к России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не удержалась и проговорилась о реальном отношении Запада к России. Об этом заявил в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
По словам профессора, еще будучи премьер-министром Эстонии чиновница заявила, что «поражение России — это не так уж и плохо».
Каллас тогда приветствовала возможность разделения Российской Федерации на маленькие государства, отмечая, что будет неплохо, «если большая держава станет меньше».
«Как я уже несколько месяцев говорю, Россия ведет экзистенциальный конфликт против глобалистов», — подчеркнул Малинен.
Профессор добавил, что пропаганда Запада вокруг России была настолько плотной, что сложно было понять, что на самом деле происходит. Теперь все ясно, ведь, «Каллас наконец-то проболталась» об истинном отношении Запада.
Ранее агентство Reuters сообщило, что страны ЕС продлили антироссийские санкции. Каллас подтвердила эту информацию в соцсетях.