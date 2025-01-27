Страны Евросоюза договорились о продлении санкций против России

Reuters: в Евросоюзе пришли к соглашению о продлении антироссийских санкций

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза достигли соглашения о продлении санкций против России. Венгрия, которая на прошлой неделе выступала против пролонгации ограничений, теперь также поддержала их. Об этом сообщило агентство Reuters .

Венгрия отказывалась поддерживать антироссийские рестрикции, пока не получит гарантии энергобезопасности. Теперь министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Будапешту предоставили необходимые гарантии.

Достижение соглашения о продлении санкций против России официально подтвердила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. По ее словам, экономические ограничения продолжат действовать еще минимум полгода.

Ранее президент США Дональд Трамп также допустил введение новых антироссийских рестрикций. На этот шаг он пойдет, если Россия не согласится на переговоры по украинскому кризису.