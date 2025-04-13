Песков: Киев либо не хочет соблюдать мораторий, либо не может сдержать войска

В США недовольны отвратительным поведением представителей киевского режима, и отношения Украины с американцами не очень-то клеятся. Об этом в интервью Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не очень-то клеятся их дела, и мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа», — отметил он.

Все больше стран, подчеркнул Песков, обращают внимание на лживую позицию украинской администрации по целому ряду вопросов, от которых в том числе зависит урегулирование конфликта.

Песков напомнил о временном моратории на нанесение ударов по энергообъектам, которое Украина регулярно нарушает.

«Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать мораторий, либо не может держать свои части, военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — заметил пресс-секретарь президента России.

Все больше международных политиков, по его словам, замечают этот факт.

Зеленский на заседании в формате «Рамштайн» признал, что конфликт должен закончиться за столом переговоров. При этом украинский президент призвал союзников продолжить оборонную поддержку страны и давление на Россию.