Один из четырех пострадавших от атаки ВСУ в Энергодаре скончался

В Энергодаре Запорожской области скончался один из четырех раненых от атаки дронов. Врачи продолжают бороться за жизни остальных раненых, сообщил глава города Максим Пухов в своем телеграм-канале.

Мэр города отметил: несмотря на усилия медиков, мужчина умер от крайне тяжелых ранений. Максим Пухов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Врачи борются за жизни и здоровье остальных пострадавших. Это еще одна невосполнимая потеря для нашего города», – подчеркнул Пухов.

Ранее Максим Пухов заявлял, что Энергодар остался без света из-за аварии за его пределами. Специалисты работают над восстановлением электричества и выясняют причины ЧП.