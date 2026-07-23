Значительная часть Запорожской области осталась без электричества

Ряд населенных пунктов Запорожской области остался без света. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в «Максе» .

«Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения», — написал чиновник.

Он отметил, что сроки восстановления зависят от возможности безопасно проводить аварийно-восстановительные работы.

Ранее глава администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов заявил, что населенный пункт остался без света из-за аварии за его пределами. По словам Пухова, на месте ЧП находятся специалисты, они работают над восстановлением электричества и выясняют причины случившегося.