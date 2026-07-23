Энергодар остался обесточен после ночной атаки ВСУ

Город Энергодар Запорожской области остался без света из-за аварии за пределами региона. Об этом заявил глава администрации Максим Пухов в мессенджере «Макс» .

«В настоящее время Энергодар полностью обесточен. По имеющейся информации, причина аварии находится за пределами города», — написал он.

По словам Пухова, на месте ЧП находятся специалисты, они работают над восстановлением электричества и выясняют причины случившегося.

Также глава администрации отметил, что за прошедшие сутки ВСУ снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. Один магазин и несколько машин получили повреждения. Помимо этого ВСУ продолжают целиться в трансформаторные подстанции.

«В связи с отсутствием электроснабжения и сохраняющимися проблемами со стабильной работой системы водоснабжения подача воды в город по-прежнему невозможна», — сказал Пухов.

Ранее ВСУ атаковали школу в Запорожской области.