Украинские войска во время президентских выборов в России направили на Энергодар дрон с фосфорными боеприпасами. Командир одного из подразделений 1197-го полка сообщил об этом РИА «Новости» .

«Во время выборов в одном из населенных пунктов [в районе Энергодара] был применен дрон с фосфорным боеприпасом», — сказал он.

По словам военнослужащего, прилетели около трех БПЛА. Он заявил, что обошлось без жертв.

Третий протокол конвенции ООН о негуманном оружии запретил применение фосфорных боеприпасов в местах, где может пострадать гражданское население, а НАТО призвал не поставлять их украинской армии. Такие снаряды из-за очень высокой температуры горения способны прожигать броню. Вооруженные силы Украины, неоднократно применяли их в зоне боевых действий, в том числе на территории Киевской области в 2022 году.