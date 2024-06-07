Запрещенные фосфорные боеприпасы применили в Энергодаре

РИА «Новости»: в марте ВСУ использовали в Энергодаре фосфорные боеприпасы

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска во время президентских выборов в России направили на Энергодар дрон с фосфорными боеприпасами. Командир одного из подразделений 1197-го полка сообщил об этом РИА «Новости».

«Во время выборов в одном из населенных пунктов [в районе Энергодара] был применен дрон с фосфорным боеприпасом», — сказал он.

По словам военнослужащего, прилетели около трех БПЛА. Он заявил, что обошлось без жертв.

Третий протокол конвенции ООН о негуманном оружии запретил применение фосфорных боеприпасов в местах, где может пострадать гражданское население, а НАТО призвал не поставлять их украинской армии. Такие снаряды из-за очень высокой температуры горения способны прожигать броню. Вооруженные силы Украины, неоднократно применяли их в зоне боевых действий, в том числе на территории Киевской области в 2022 году.

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