Мирошник: за неделю в Белгородской области после атак ВСУ погибли 15 человек

От украинских атак за неделю погибли 15 человек в Белгородской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в еженедельном докладе, который оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом — с применением ударных беспилотников», — сказал он.

По словам Мирошника, за неделю от атак ВСУ пострадали 62 местных жителя, еще 15 погибли. Регион каждый день атаковали до 350 беспилотников.

Накануне оперштаб Белгородской области сообщил, что три мирных жителя пострадали после ударов дронов. В областном центре БПЛА разбил стекла в производственном цеху, один мужчина получил осколочные ранения лица и спины, второму осколками посекло бедро, спину и предплечье. В Малиновке дрон взорвался во дворе дома, осколок попал мужчине в живот.