Мирошник обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по больницам и машинам скорой помощи

На неделе с 10 по 16 августа ВСУ целенаправленно наносили удары по больницам и скорым в России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в еженедельном докладе, который оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«ВФУ, игнорируя нормы и принципы МГП (международного гуманитарного права — прим. ред.), наносили преднамеренные удары по медучреждениям и санитарному транспорту», — сказал он.

По словам Мирошника, в ЛНР, в Рубежном, беспилотник атаковал машину скорой помощи. В результате ЧП пострадали фельдшер и шофер.

В ДНР, в Ясиноватой, пострадали трое врачей из бригады скорой во время атаки на лечебное учреждение. Также пострадал работник больницы.

Ранее в Брянске после ракетного удара ВСУ погиб человек, еще шестеро получили ранения. Как отметил врио губернатора региона Егор Ковальчук, пострадавших госпитализировали.