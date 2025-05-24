В Ельце сбили несколько беспилотников

Артамонов: в Ельце сбили беспилотники, они упали в промзону

В городе Ельце Липецкой области сбили беспилотники. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, предварительно, пострадавших и жертв нет.

«В промышленной зоне Ельца падения беспилотников. По предварительной информации, жертв нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Артамонов.

В 07:16 губернатор предупредил, что в Ельце ввели особый режим беспилотной опасности.

«В Ельце вводится красный уровень „Угроза атаки БПЛА“», — добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что страны Евросоюза несут прямую ответственность за украинский конфликт. По его словам, очередным свидетельством этому стало резкое усиление атак украинских БПЛА на российские регионы после поездки европейских лидеров в Киев.

Ранее стало известно, что два десятка жилых домов пострадали в Туле из-за атак беспилотников за двое суток.