Два десятка жилых домов пострадали в Туле из-за атак беспилотников за двое суток

Миляев: в Туле из-за атак БПЛА пострадали около 20 жилых домов

Около 20 жилых домов получили повреждения в Туле за минувшие дни в результате атак беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, массированный налет вражеских беспилотников продолжался более двух суток. За это время в Тульской области зафиксировали 16 воздушных атак, в ходе которых подразделения противовоздушной обороны сбили 53 беспилотника.

«По предварительным данным, порядка 20 жилых домов в Туле получили повреждения. Два человека пострадали, они находятся в больнице», — написал Миляев.

Глава региона отметил, что жильцов одного из МКД в Туле на время ремонтных работ разместили в гостиницах.

«Оперативные службы обследуют территории на предмет наличия обломков беспилотников», — добавил он.

Ранее жителей пятиэтажки в Туле эвакуировали в ПВР после атаки украинского дрона.