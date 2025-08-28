В ЕК заявили о недопустимости ударов по нефтепроводу «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» в России не должен подвергаться ударам ВСУ, он часть энергетической безопасности Европы. Еврокомиссия обсудила вопрос с киевским режимом, сообщила на брифинге официальный представитель ЕК Ева Гринчирова.

«Критическую инфраструктуру должны защищать все стороны. Энергетическая безопасность в результате ударов не пострадала, но энергетическая безопасность остается важной, нефтепровод „Дружба“ исключением из правила не является», — сказала она.

Другой официальный представитель ЕК, Арианна Подеста, добавила, что ЕС повторил украинской стороне важность поддержания энергоснабжения.

«Мы получили письма по этому поводу из Венгрии и Словакии и ответим на них», — сказала европейская чиновница.

Утром 28 августа российская нефть снова пошла в Венгрию и Словакию по «Дружбе». Прокачку углеводородов останавливали из-за атаки ВСУ на трубопровод 22 августа. Это третий удар по нефтепроводу за месяц.