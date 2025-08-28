Российская нефть снова пошла по «Дружбе» в Венгрию и Словакию

Словакия заявила о возобновлении поставок по нефтепроводу «Дружба»

На нефтепроводе «Дружба» возобновили поставки сырья после атак ВСУ. О прокачке заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова на своей странице в Facebook*.

«Я надеюсь, что работа будет оставаться стабильной и больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру», — написала она.

Также о поставках заявили в пресс-службе венгерской компании MOL, отметило Reuters.

Прокачку сырья останавливали из-за атаки ВСУ на трубопровод 22 августа. Это был уже третий удар по «Дружбе» за месяц.

Аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш связал атаки с желанием Киева надавить на Будапешт, выступающий против вступления Украины в ЕС.

Накануне стало известно, что Венгрия все-таки изменит свою позицию. Произошло это после общения Дональда Трампа с Виктором Орбаном.

