Трамп в ярости, а ЕК затаилась: удары Киева по «Дружбе» толкают Венгрию на крайние меры

Украина уже в третий раз за короткий промежуток времени ударила по нефтепроводу «Дружба» на российско-белорусской границе. Итогом стала новая приостановка поставки сырой нефти в Венгрию — пока речь идет о паузе длиной в пять дней. На фоне происходящего Будапешт вместе со Словакией потребовал от Еврокомиссии заставить Киев прекратить атаки. Чего добиваются украинские власти и кто станет главным пострадавшим, если налеты на «Дружбу» не прекратятся, разбирался 360.ru.

«Очередная попытка втянуть нас в войну» О прекращении работы «Дружбы» из-за атаки ВСУ утром 22 августа заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто. «Ночью поступила новость о том, что нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена!» — написал министр на своей странице в Facebook*. Удары по нефтепроводу Сийярто назвал очередной атакой на энергетическую безопасность Венгрии и попыткой втянуть страну в войну. Об ударах по «Дружбе» возле белорусской границы также сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова, подчеркнув, что сейчас масштабы нанесенного ущерба продолжают устанавливать.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Трамп ответил на удары ВСУ и поддержал Орбана Сегодняшняя атака на нефтепровод — уже вторая на этой неделе. В минувший понедельник, 18 августа, Сийярто также заявлял о приостановке подачи сырья по «Дружбе» из-за действий ВСУ.

Глава МИД Украины Андрей Сибига тогда ответил ему, что Будапешт может посылать жалобы и угрозы «своим друзьям в Москве». Поставки нефти смогли возобновить в итоге через три дня.

До этого «Дружба» подверглась ударам 13 августа — за пять дней до исторического саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Венгерский премьер Виктор Орбан писал об этом американскому президенту, подчеркнув, что это очень недружественный шаг со стороны Киева. Ответ республиканца 22 августа обнародовало агентство ORIGO. Трамп признался, что удары ВСУ разозлили его. «Виктор, меня это не радует. Я очень зол. Передай Словакии. Ты мой хороший друг», — с негодованием написал Трамп.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/Cover Images/Keystone Press Agency/Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Зачем Украина наносит удары по нефтепроводу «Дружба» Продолжая наносить удары по «Дружбе», Украина пытается провоцировать Россию на какой-то жесткий ответ, чтобы раскрутить выгодную себе медийную кампанию, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По оценке аналитика, получив желаемый ответ, Киев сможет снова обвинять Россию в неготовности к миру и переговорам и призывать давить на страну санкционно. Вариант о том, что Зеленский хочет прекратить поставки российской нефти в Европу, чтобы Москва терпела убытки, специалист исключил. По его словам, при таком раскладе нефтепровод просто перекрыли бы на украинской территории. Однако этого не происходит.

«Дружба» идет из России в Белоруссию, дальше из Белоруссии через территорию Украины проходит довольно протяженный участок. Затем сырье попадает в Венгрию, Словакию. Через Венгрию проходит в Хорватию, там разворачивается, идет в Сербию. Поэтому если бы они хотели просто перекрыть нефть в эти европейские страны, чтобы они не платили России, они бы просто закрыли бы вентиль. Но они этого не делают. Игорь Юшков

Вместо этого, продолжил специалист, украинская сторона продолжает качать сырье — насосные станции не прекращают работу. Но все это на фоне ударов ВСУ. «Так что дело не в прокачке, а именно в медийной истории. Они понимают, что российское руководство внимательно следит за энергетической сферой. Поэтому именно по ней и бьют. Так что, на мой взгляд, это воздействие именно на российское руководство», — уточнил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Любопытен здесь еще и тот факт, что Украина, атакуя «Дружбу», в какой-то степени бьет по самой себе, отмечает политолог и независимый эксперт Сергей Станкевич. Дело в том, что на территории Венгрии и Словакии происходит переработка сырья в нефтепродукты, которые затем достаются Чехии, Австрии и Сербии. Но не исключено, что некая часть перепадает самой Украине. «Но, конечно, первый пострадавший — это Венгрия, второй — это Словакия. Поэтому сейчас они закономерно ставят вопрос ребром перед Еврокомиссией о давлении на Киев», — подчеркнул он.

Юшков также указал на подножки, которые Украина ставит самой себе, когда бьет по «Дружбе». По его словам, если нефтепровод получит какие-то действительно масштабные повреждения, это способно привести к тому, что Венгрия, Словакия и Сербия окажутся перед необходимостью временно закупать нефть не у России.

Но с учетом, что это будет дороже, они могут просто сократить переработку и перерабатывать сырье исключительно для своих внутренних рынков, чтобы уж точно не было никаких излишков, которые они могли бы продать Украине. Да, они не крупнейший для нее поставщик, но Украина тем не менее, можно сказать, ударит и по самой себе. Игорь Юшков

Сегодня главы МИД Венгрии и Словакии призвали Еврокомиссию надавить на Киев, чтобы тот прекратил атаки, напоминает Станкевич. Вопрос был поставлен ребром. И сделано это было абсолютно обоснованно. «Вы или потребуете от Киева, чтобы он прекратил эти удары, или мы вынуждены будем какие-то свои меры рассматривать. И вот этот вопрос действительно нуждается в ответе, потому что сейчас это уже вторая за неделю бомбардировка нефтепровода, и на этот раз он приостановится минимум на пять дней, а может быть, и больше», — подчеркнул политолог.

Фото: РИА «Новости»

При таких исходных данных Будапешту, естественно, не до шуток, поскольку это прямо влияет на ситуацию внутри страны. А у ЕК есть все рычаги давления на Украину: она может просто приказать, потому что Киев сейчас полностью зависит от европейских финансов. У него просто бюджета не будет без Европы, отметил Станкевич. Но будет ли такой приказ? Скорее всего, нет.

Однако рычаги воздействия есть и у Венгрии, ведь она экспортирует электроэнергию на Украину. До половины ее республика получает именно от Будапешта. И это особенно важно в осенне-зимний сезон, когда потребление растет. Здесь, конечно, вот этот рычаг должен сработать. Правда, он подействует только на людей разумных и вменяемых. А состояние руководства киевского под эту характеристику подходит все меньше. Сергей Станкевич

«Если конфликт с Венгрией дойдет до того, что она просто перекроет поставки электроэнергии, это будет, конечно, крайне чувствительно для Киева», — предупредил собеседник 360.ru.

Другим последствием может стать блокировка Венгрией и Словакией каких бы то ни было коллективных решений ЕС по поддержке Украины и по антироссийским санкциям.

Фото: РИА «Новости»

«Они могут постоянно блокировать те же санкционные пакеты, не давать ничего принимать, не одобрять дополнительную помощь для Украины и так далее. То есть просто саботировать любое голосование внутри ЕС. А все санкции принимаются только единогласно», — указал Юшков. Станкевич также не исключил варианта с блокировкой решений ЕС по Украине. «А напомню, что все финансы Киев сейчас получает со стороны Европы и без этого просто у него рухнет бюджет. Вот такие последствия», — заключил политолог.

Цели ударов Киева по «Дружбе» раскусили в Венгрии Аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш при этом считает, что очередная атака Украины на нефтепровод «Дружба» была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который выступает против вступления Киева в ЕС. «То, что в течение короткого времени против нефтепровода „Дружба“ было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы», — сказал Ротиш в эфире радио Kossuth. По мнению аналитика, именно тот факт, что «членство Украины в Евросоюзе все больше отдаляется, а Венгрия не готова менять позицию по этому вопросу», подвигает Киев продолжать атаковать нефтепровод.

