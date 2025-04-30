Водолацкий: буферная зона для защиты России от ВСУ должна выйти на Конотоп

Буферная зона, которая защитит Курскую, Брянскую и Белгородскую области от обстрелов ВСУ, должна простираться до Конотопа в Сумской области. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Обстрелы Курской, Белгородской и Брянской областей продолжаются, поэтому наша задача — максимально создать буферную зону от Глухова и до Конотопа. Это все должна быть безопасная зона, которая не позволит националистам обстреливать территорию Российской Федерации», — сказал он.

По словам Водолацкого, освобожденные населенные пункты до сих пор подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам с использованием дронов со стороны ВСУ.

Накануне украинские боевики обстреляли монастырь в ДНР из «Градов» во время эвакуации мирных жителей. Атака длилась около трех часов.

Ранее в Горловке в результате обстрелов ВСУ ранения получили 17 человек. Среди пострадавших оказался младенец — мальчик 2024 года рождения.