В Горловке 17 человек пострадали в результате атак ВСУ

В Горловке в ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали 17 человек. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

По улице Пушкинской противник ударил HIMARS. Тяжелые ранения получила местная жительница. Среди пострадавших также оказался младенец — мальчик 2024 года рождения.

Травмы различной степени тяжести врачи диагностировали еще у пяти женщин и четырех мужчин. Кроме того, в момент обстрела пострадали пятеро полицейских республиканского МВД.

Из ствольной артиллерии украинские войска обстреляли и Калининский район города, осколок ранил девушку.

Медики уже оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. При обстреле повреждены жилые дома, объекты социальной и гражданской инфраструктуры.

По информации властей, за сутки ВСУ нанесли более десяти ударов.

ВСУ обстреливали Горловку и 20 апреля.