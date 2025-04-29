Украинские военные в Донецкой Народной Республике специально обстреливали из РСЗО «Град» Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь во время эвакуации. Об этом сообщил иеродиакон Диадор в беседе с РИА «Новости» .

«Украинцы это все узнали — что будет эвакуация. Заранее это знали — и они нас встречали уже. Только приехали две или три машины с военными, автобусы — и тут начали накрывать нас и „Градами“, и ракетами», — рассказал он.

Иеродиакон отметил, что водителю автобуса поручили вывезти мирных жителей, однако людям было небезопасно выходить на улицу под обстрелом ВСУ. Атака длилась около трех часов.

«Обстрел прошел, и богадельню, и бабушек под 80 человек вывезли», — заявил Диадор.

Еще в марте 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики батальона «Айдар»* удерживали в заложниках порядка 300 монахов и местных жителей на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в поселке Никольское. При освобождении населенного пункта российскими военными ни один из заложников не пострадал.

Ранее бойцы ВС России в Курской области уничтожили группировку ВСУ, которая заняла Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь. Командир батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Космос заявил, что украинские военные использовали особенную тактику. Часть сил оставили, чтобы задержать российское продвижение, а особо ценных солдат эвакуировали.

* Запрещенная в России террористическая организация