Нельзя исключать, что конфликт на территории Украины завершится уже в 2025 году. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывал мнение, что Украина уже потерпела поражение в этом конфликте. Он также предсказал, что кризис завершится в 2025 году, и не исключил, что в результате одна из сторон может быть полностью уничтожена.

«Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», — сказал Картаполов.

Также он подчеркнул, что сейчас нельзя исключать возможность завершения украинского конфликта уже в 2025 году, так как «все возможно».