Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном, обсудив парижскую инициативу о возможном размещении на украинской территории западных вооруженных сил. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале .

«Продолжили проработку инициативы президента Макрона по присутствию на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру», — написал он.

Зеленский отметил, что встреча с Макроном прошла продуктивно.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы усиления систем противовоздушной обороны и продолжение обучения боевиков ВСУ во Франции.

Ранее подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис назвал позором для Запада встречу Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, все эти улыбки и рукопожатия только продлевают агонию Украины, которая уже проиграла в военном, политическом и дипломатическом плане.