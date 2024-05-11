В Донецке выросло число пострадавших при ударе ВСУ по ресторану | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 17:26 В Донецке выросло число пострадавших при ударе ВСУ по ресторану Число пострадавших при ударе по ресторану в Донецке выросло до 9 человек РИА «Новости»

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При обстреле ресторана в Донецке днем 11 мая, по последним данным, пострадали девять человек. Среди них — 12-летняя девочка, четыре женщины и четверо мужчин. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

При обстреле ВСУ использовали РСЗО M142 HIMARS, ракеты М-30А1 и М-31. По информации на 16:20, есть подтвержденные данные о гибели одной сотрудницы ресторана Paradise и двух посетителей — персональные данные мужчин еще устанавливают.

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«Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц: ребенок — девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003 и 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 и 1987 годов рождения», — добавили в представительстве.

Помимо прямого попадания в здание ресторана на Ленинском проспекте, после обстрела 11 мая в Донецке также зафиксировали прилеты в неэксплуатируемое здание и АЗС «Донтопливо».