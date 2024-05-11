Число погибших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до трех | 360°

Важное 11 мая 2024, 15:11 Число погибших при ракетном обстреле Донецка увеличилось до трех Пушилин сообщил о трех погибших и восьми раненных при обстреле Донецка ВСУ РИА «Новости»

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Сотрудница донецкого ресторана Paradise и двое посетителей погибли в результате прямого попадания выпущенного украинскими боевиками снаряда. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он добавил, что ранения различной степени тяжести получили восемь горожан, в том числе ребенок.

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«Известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести)», — написал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что одна из полученных боевиками американских ракет HIMARS попала в ресторан. В результате выбило остекление по всему периметру здания, повреждения получила стена и уличные конструкции.

Второй снаряд пробил крышу в стоящем рядом с заведением недостроенном здании.

Пушилин подчеркнул, что украинские террористы цинично выбрали для обстрела города день 10-летнего юбилея Донецкой Народной Республики.

Запущенные ВСУ снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS упали рядом с местом подготовки автопробега в честь дня рождения ДНР. Организаторы заявили, что никто из участников акции не пострадал, но из-за усиления обстрелов мероприятие отменили.