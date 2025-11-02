В ДНР за неделю сорвали более 360 атак дронов на жителей и инфраструктуру

ФСБ: в ДНР за неделю отразили 366 атак украинских БПЛА на мирных жителей

В Донецкой Народной Республике сотрудники УФСБ России предотвратили 366 попыток атак украинских дронов, направленных против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в управлении, система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за минувшую неделю перехватила и уничтожила 256 беспилотников над Донецком и Макеевкой, а также 110 — над Горловкой.

Отмечается, что украинские формирования все чаще используют беспилотники чешского производства для ударов по населенным пунктам региона. Так, на подлете к северной окраине Донецка одновременно были перехвачены пять дронов FP-1 с осколочно-фугасными зарядами общей массой около 300 килограммов.

В районе Горловки средства РЭБ нейтрализовали ударный дрон «Бородавочник», оснащенный самодельными взрывными устройствами, а над Макеевкой был перехвачен разведывательный аппарат украинского производства Leleka.

Перехваченные беспилотники обезвредили саперы, которые уничтожили их боевые заряды без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры, добавили в ведомстве.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь силы ПВО сбили 164 украинских дрона.