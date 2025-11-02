Ударили по иностранным судам. Что известно об атаке украинских дронов на Кубань
Два иностранных гражданских судна повреждены в результате атаки на порт Туапсе
Боевики ВСУ в ночь на 2 ноября атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников. 360.ru собрал всю информацию о последствиях налета БПЛА на регион к этому часу.
Атака на порт Туапсе
По данным Минобороны, всего за ночь средства ПВО нейтрализовали 164 украинских дрона. Мощную атаку отразили на Кубани — там ликвидировали 32 аппарата.
Оперштаб подтвердил, что обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал в порту Туапсе — пострадала палубная надстройка, разгорелся пожар. Весь экипаж корабля эвакуировали, обошлось без пострадавших.
«Повреждения получили строения и инфраструктура терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление», — отметили в оперштабе.
Позже стало известно, что повреждения получили и два иностранных гражданских судна.
«Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены», — уточнили в сообщении.
Последствия налета
После ночной атаки на Кубань обломки беспилотников нашли в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Фрагменты беспилотников рухнули на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородном, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В Анапе дрон упал на улице в селе Большой Утриш, специалисты оцепили территорию.
По данным штаба, никто из жителей не пострадал.
«В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна», — отметили в сообщении.
Также из-за ночной атаки в одном из домов в садовом товариществе «Строитель» в Геленджике выбило стекла, повреждения получил автомобиль.
Ограничили полеты
В связи с атакой дронов на Кубани ночью вводили режим опасности БПЛА. На фоне этого в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара временно приостанавливали прием и выпуск самолетов.
Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале рассказал, что ограничения на полеты сняли примерно в 08:05.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявших рейсы в Сочи», — отметил он.
Позже на непродолжительное время еще раз ограничили работу сочинского аэропорта.