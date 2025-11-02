Ударили по иностранным судам. Что известно об атаке украинских дронов на Кубань

Два иностранных гражданских судна повреждены в результате атаки на порт Туапсе

Боевики ВСУ в ночь на 2 ноября атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников. 360.ru собрал всю информацию о последствиях налета БПЛА на регион к этому часу.

«Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены», — уточнили в сообщении.

Позже стало известно, что повреждения получили и два иностранных гражданских судна.

«Повреждения получили строения и инфраструктура терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление», — отметили в оперштабе.

Оперштаб подтвердил, что обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал в порту Туапсе — пострадала палубная надстройка, разгорелся пожар. Весь экипаж корабля эвакуировали, обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны , всего за ночь средства ПВО нейтрализовали 164 украинских дрона. Мощную атаку отразили на Кубани — там ликвидировали 32 аппарата.

Последствия налета

После ночной атаки на Кубань обломки беспилотников нашли в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Фрагменты беспилотников рухнули на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородном, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В Анапе дрон упал на улице в селе Большой Утриш, специалисты оцепили территорию.

По данным штаба, никто из жителей не пострадал.

«В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна», — отметили в сообщении.

Также из-за ночной атаки в одном из домов в садовом товариществе «Строитель» в Геленджике выбило стекла, повреждения получил автомобиль.