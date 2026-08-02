УФСБ: за неделю на территории ДНР предотвратили 138 атак дронов

Система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 138 террористических атак со стороны противника на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

В Донецке украинские боевики пытались атаковать электроподстанцию самолетным дроном FP-2 со 100 килограммами осколочно-фугасной боевой части ФП-105. В Макеевке перехватили украинский дрон «Блискавка», также оснащенный подобной боевой частью.

Вблизи железнодорожного узла под Шахтерском мобильные огневые группы сбили дроны Hornet, Darts и «Батон». В Горловке украинские террористы пытались атаковать скопление людей на рынке, котельную и мирные кварталы.

Система «Купол Донбасса» получила технические данные о точках запуска беспилотников противника в прифронтовой зоне. Информацию передали в Минобороны и антитеррористическое подразделение специального назначения регионального управления ФСБ России «Горыныч».

Военные подавили беспилотники, а взрывотехники обезвредили их и уничтожили боевые заряды. Мирное население и инфраструктура не пострадали.

Ранее командир роты группировки войск «Центр» Иван Колодин уничтожил американского ударного беспилотника Hornet. Аппарат, оснащенный ИИ-технологией, он сбил пулеметной очередью.