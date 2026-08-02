Российский военный сбил из пулемета ударный БПЛА Hornet в ДНР

Командир роты группировки войск «Центр» Иван Колодин рассказал, что очередью из пулемета уничтожил ударный беспилотник Hornet американского производства, оснащенный элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его словам, украинские боевики начали активно использовать такие БПЛА — и на российских коммуникациях, и по переднему краю. Такие беспилотники могут атаковать, в том числе и гражданские автобусы.

Колодин рассказал, что сначала разведывательный беспилотник ВСУ заметил на позициях его бойцов во время разгрузки боекомплекта. Затем направил два ударных БПЛА.

«Из двух дронов один был лично уничтожен мной огнем из пулемета бронебойно-зажигательными трассирующими патронами. Второй упал в минное поле, поэтому забирать его не стали», — сказал офицер.

По его словам, хвостовую часть и другие уцелевшие элементы сбитого Hornet они передали военным специалистам.

Ранее командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным Легион рассказал, что российские военные научились перехватывать украинские дроны типа Hornet дальностью 150 километров.