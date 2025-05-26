В ДНР за неделю «Купол Донбасса» сбил более 400 украинских беспилотников

В ДНР за неделю «Купол Донбасса» сбил 413 украинских беспилотников

За эту неделю система «Купол Донбасса» перехватила и сбила 413 украинских БПЛА в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

В пятницу, 23 мая, система РЭБ единовременно перехватила четыре ударных дрона «Raybird-3» и «Бородавочник», которые летели на важный для республики энергетический объект — Зуевскую ТЭС. Электростанция питает несколько районов ДНР.

«Во время ночной атаки ВСУ 23 мая система „Купол Донбасса“ не допустила проникновения в охраняемый периметр Донецка и Макеевки 31 вражеский беспилотник», — отметили в пресс-службе.

При этом атака была массированная, поэтому некоторым беспилотникам все-таки удалось атаковать мирное население. Также над Горловкой комплекс РЭБ перехватил 86 украинских БПЛА разведывательного и ударного типов.

«Взрывотехники УФСБ России по ДНР практически в круглосуточном режиме выезжали на места падения беспилотников», — заявили в ведомстве.

Все вражеские боевые снаряды обезвредили, составные части беспилотников изъяли для уничтожения на специальном полигоне.

Беспилотники, которые должны были атаковать Зуевскую ТЭС противники оборудовали системой «неизвлекаемости». В связи с этим снаряды уничтожили накладными зарядами на месте.

На прошлой неделе система «Купол Донбасса» сорвала более 240 атак украинских БПЛА. Среди перехваченных дронов зафиксировали 19 новейших образцов. Противник запустил их ночью по мирному населению Донецка.