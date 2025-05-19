В ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали более 240 террористических атак украинских БПЛА

Более 240 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям республики сорвали за минувшую неделю в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по ДНР.

«Система „Купол Донбасса“ за прошедшую неделю зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Макеевки, Донецка и Горловки», — заявили в ведомстве.

В управлении ФСБ добавили, что среди перехваченных дронов ВСУ зафиксировали 19 новейших образцов БПЛА, которые противник запустил по мирному населению Донецка в ночное время суток.

Взрывотехники регионального управления ФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили дроны для уничтожения на специализированном полигоне.

Днем ранее украинский беспилотник атаковал село под Курском, погибла пенсионерка.